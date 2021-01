Krause: «Piena fiducia nel Parma e in D’Aversa, otterremo successi»

Krause, presidente del Parma, ha parlato del nuovo tecnico, D’Aversa, alla vigilia della sfida con la Lazio

Alla vigilia di Parma Lazio, anche Krause ha parlato in conferenza stampa per presentare D’Aversa, nuovo tecnico.

«Ci auguriamo che il futuro possa essere entusiasmante. L’oggi è rappresentato da mister D’Aversa, ho parlato col mio team e con esterni per capire chi potesse essere la scelta migliore. Roberto è la mia prima scelta, oltre che un risultato di consenso comune. Guardando all’oggi e al futuro è bene presentare e prendere in esame chi siamo oggi e chi saremo in futuro. Ho pienissima fiducia nei nostri giocatori e nel mister, che ci potrà consentire di ottenere i successi. Inoltre, da parte mia e del mio staff, e di Marcello Carli e del presidente della regione c’è fiducia perché il Parma torni ai fausti che merita. La nostra priorità è di rimanere in Serie A e farò di tutto perché ciò avvenga, offrendo il mio pieno sostegno».