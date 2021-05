Kovacevic: «Lazio, sei favorita. Ma occhio a sottovalutare la Fiorentina»

L’ex attaccante di Lazio e Juventus, Darko Kovacevic, ha analizzato il match di sabato tra i biancocelesti e la Fiorentina

Darko Kovacevic, ex attaccante di Juventus e Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per analizzate l’importante match di sabato tra i biancocelesti e la Fiorentina.

Le sue parole: «La squadra di Inzaghi deve vincere, è la favorita. Ma non sarà semplice, la viola sta lottando per restare in piedi. La Fiorentina ha un buon mix di giovani ed esperti, penso a Vlahovic, Ribery e Milenkovic. Poteva far meglio con il materiale a disposizione».