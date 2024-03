Koulibaly non dimentica Sarri: «Gli devo tantissimo, grazie a lui...»

Kalidou Koulibaly non dimentica il rapporto con Maurizio Sarri, nato ai tempi di Napoli: le parole del difensore

Alla Gazzetta dello Sport, così Kalidou Koulibaly ha parlato del suo rapporto con il tecnico della Lazio Maurizio Sarri. E non solo.

LE PAROLE – «Ogni tecnico ha bisogno di tempo per dare le sue idee. È come se fosse partito un nuovo ciclo: il Napoli aveva bisogno di un allenatore che continuasse il lavoro di Spalletti, ma è stato difficile prima con Garcia poi con Mazzarri. Ma oggi abbiamo Ciccio Calzona: conosce molto bene la società e l’ambiente, tanti giocatori sono cresciuti anche grazie a lui, come è successo a me: a lui e Sarri devo tantissimo».