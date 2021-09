Serbia, Kostic festeggia la vittoria, i tifosi della Lazio: «Ti aspettiamo»

Kostic festeggia la vittoria della Serbia contro il Lussemburgo, i tfosi della Lazio commentano sperando in suo arrivo a Gennaio

La Serbia ha battuto il Lussemburgo trascinata da Sergej Milinkovic Savic e Filip Kostic. I due hanno fornito tre assist che i compagni hanno saputo trasformare alla grande. Al termine del match il calciatore dell’Eintracht Francoforte ha condiviso sui social la gioia per la vittoria. Una foto mentre bacia la maglia serba e un cuore che accompagna l’immagine.

Nei commenti, però, c’è poco spazio per la nazionale e molto di più per le squadre di club. Se i tifosi tedeschi gli chiedono di dimenticare il mercato e di concentrarsi sui rossoneri, non sono dello stesso avviso i sostenitori della Lazio. “Ti aspettiamo”, “Vieni a gennaio” e “Le nostre strade si incontreranno presto” sono i commenti più frequenti di stampo biancoceleste sotto la foto.