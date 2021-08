Kostic Lazio, Bielefeld: «Accordo con il giocatore non tra società» – FOTO

Caccia al sostituto. Partito Correa, la Lazio ora studia come sostituirlo. L’obiettivo più concreto è Filip Kostic, esterno serbo dell’Eintracht Francoforte, in orbita biancoceleste da ormai un mese. Max Bielefeld, giornalista di Sky Germania, su Twitter ha fatto il punto sulla trattativa:

“La Lazio ha avviato una trattativa concreta con l’intenzione di acquistare Kostic. Le negoziazioni sono in corso tra i due club, ma non c’è ancora accordo. La Lazio ha l’intesa con il giocatore che vuole andare a giocare in Serie A”. L’Eintracht vorrebbe un’operazione a titolo definitivo e valuta Kostic poco meno di 20 milioni. La Lazio, invece, preme per ottenere il prestito con obbligo di riscatto. Sono ore importanti, Sarri aspetta…

Lazio are in concrete talks to sign Filip Kostic from Eintracht Frankfurt!

Negotiations are underway between Lazio and Frankfurt.

Personal terms being discussed as well. Kostic would like to join the Serie A side.

No agreement yet ⏳#TransferUpdate @Sky_Marc pic.twitter.com/1PEEIGYZ7F

— Max Bielefeld (@Sky_MaxB) August 26, 2021