Kostic Juve, il giocatore atteso a Torino: cifre e dettagli dell’affare

Filip Kostic è a un passo dalla Juve: il giocatore serbo è atteso a Torino per visite mediche e firma sul contratto

Filip Kostic arriverà alla Juve. È stato un lunedì di intense trattative: chiariti anche gli ultimi dettagli, con l’Eintracht Francoforte che incasserà 17/18 milioni di euro con bonus inclusi.

La Juventus accoglierà subito il giocatore, che non partirà per Helsinki dove è in programma la finale di Supercoppa Europea. Per questo motivo già in giornata il serbo potrebbe arrivare a Torino.