Kosovo, Berisha: «Non siamo condannati, Europei ancora possibili»

«Ma penso che fino al 70′ minuto, abbiamo giocato un’ottima partita, abbiamo fatto un’altra partita rispetto a quella contro la Repubblica Ceca (persa per 2-1, ndr). Per noi è stato importante migliorarci, ma è ovvio che volessimo un risultato migliore. Abbiamo imparato la lezione di quella partita, e abbiamo dimostrato che contro una superpotenza contro l’Inghilterra in pochi sarebbero in grado di giocare come abbiamo fatto noi. Difficile anche per squadre più forti. Abbiamo creato occasioni molto valide, ma il gol è mancato». L’ultima speranza sono i playoff: « Abbiamo grandi probabilità di poter vincere contro la Macedonia. Non possiamo dire di essere favoriti, ma credo che contro di loro possiamo vincere e qualificarci », ha concluso .