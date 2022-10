Koopmeiners: «Milinkovic? Ecco chi lo marcherà. Su Immobile e la Lazio...»

Teun Koopmeiners ha parlato a La Gazzetta dello Sport della Lazio e del prossimo match dei bergamaschi

Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato così della Lazio a 48 ore dalla sfida del Gewiss Stadium.

LAZIO – «Avversario tosto, che come noi si sta rivelando molto solido».

IMMOBILE – «Ciro è fortissimo, ma la Lazio ha gli uomini per restare competitiva anche senza di lui».

DIFESE – «L’ultima volta è finita 0-0, sta- volta mi basterebbe un nostro gol…».

MILINKOVIC – «Con tre gol e 7 assist ha preso parte a 10 gol in dieci giornate. Non serve aggiungere altro. Chi lo marcherà tra me e De Roon? Non siamo ancora entrati in questi dettagli. Ma in passato Marten ha sempre fatto il suo anche contro di lui».