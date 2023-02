Koopmeiners: «La Lazio? E’ un big match e dobbiamo reagire»

Koopmeiners, il giocatore olandese archivia la sconfitta contro il Sassuolo e si proietta alla sfida con la Lazio suonando la carica

Dimenticare il Sassuolo e ripartire subito contro la Lazio, questo è l’imperativo per l’Atalanta per centrare l’Europa. Ai microfoni dei canali ufficiali del club bergamasco parla a riguardo Koopmeiners, ecco le sue parole

PAROLE – «Dobbiamo assolutamente reagire subito: dopo una sconfitta del genere non sarà facile farlo, ma dobbiamo lavorare molto bene in settimana per prepararci al meglio alla prossima gara, contro la Lazio. È un big match e dovremo essere pronti»