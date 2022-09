Feyenoord, Kokcu: «Girone complicato ma pensiamo a noi stessi»

Orkun Kokcu, centrocampista del Feyenoord, ha presentato in conferenza la sfida di domani contro la Lazio in Europa League

Intervenuto in conferenza stampa dall’Olimpico, Orkun Kokcu, centrocampista del Feyenoord, ha presentato così la sfida contro la Lazio:

«Non vedo l’ora di cominciare. L’anno scorso è andata molto bene, sinceramente quest’anno non so cosa aspettarmi. Vediamo tutto partita per partita. Abbiamo buoni avversari nel nostro girone, pensiamo a noi stessi. Anche quest’anno vogliamo far bene in Europa».