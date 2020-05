Olanda, Koeman dimesso dall’ospedale: «Grato ai medici»

Olanda, il ct Koeman, ricoverato d’urgenza lo scorso 3 maggio per un problema al cuore, è stato dimesso oggi dall’ospedale di Amsterdam

Ronald Koeman torna a casa. Il commissario tecnico dell’Olanda ha annunciato su Twitter il suo ritorno alla normalità dopo i quattro giorni di ricovero in un ospedale di Amsterdam per problemi al cuore. Ecco le sue parole:

«È stato un po’ spaventoso, lo scorso weekend. Per me, ovviamente, ma specialmente per la mia famiglia e i miei amici. Fortunatamente, i medici hanno agito meravigliosamente e velocemente. E per questo gli sono grato. Eventi come questi ti aiutano a ritornare con i piedi per terra».