Klose: «Kamada? La Lazio ha preso un bel giocatore» Le parole dell’ex bomber

Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex Lazio, Miroslav Klose, ha commentato l’approdo di Daichi Kamada in biancoceleste.

LE PAROLE- Per me è veramente un bel giocatore. Ha facilità di corsa e grande sensibilità nel tocco di palla e nelle letture delle situazioni. Caratteristiche che possono esaltare i suoi compagni, che con lui accanto possono rendere di più. Sono contento che la Lazio sia riuscita a prenderlo, e a parametro zero poi è veramente un grande colpo