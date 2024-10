Klose, l’ex Lazio parla dei derby: la rivelazione in conferenza

Klose in conferenza stampa ha parlato del prossimo derby che affronterà, riportando alla mente anche quelli vissuti con la Lazio

Miroslav Klose, in Germania, si prepara ad affrontare il suo primo derby da allenatore del Norimberga. L’ex Lazio in conferenza stampa ha detto come gli piaceva affrontare questo tipo di sfide, in Italia tra Serie A e Coppa Italia ha vissuto più stracittadine contro la Roma.

KLOSE SUI DERBY – «Non vedo l’ora di giocare questo derby, mi piaceva affrontarli da giocatore e lo stesso vale da allenatore»

Da calciatore ha anche giocato da protagonista il famoso 26 maggio 2013 ed inoltre è stato decisivo nel suo primo derby giocato, il 16 ottobre 2011. Con quella rete allo scadere interruppe una striscia di cinque vittorie giallorosse, dando il via ad una sequenza di risultati positivi per i biancocelesti, culminati proprio con la finale di Coppa Italia.