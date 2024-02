Klose: «Domani sfida epica di Champions, tifo per la Lazio. Chi passa? Secondo me...»

Miroslav Klose, intervistato da TzMunchen ha svelato che domani sera nel match di Champions tiferà per la Lazio di Sarri

Intervistato alla vigilia di Lazio-Bayern Monaco da TzMunchen, Miroslav Klose, ex attaccante biancoceleste, ma con un passato anche nel club tedesco, ha svelato per quale squadra tiferà domani sera.

LE PAROLE – «Ho giocato un anno in più nella Lazio, rispetto al Bayern Monaco, e inoltre mi piace fare il tifo per la squadra sfavorita. Domani sera tiferò per i biancocelesti. Comunque credo che il Bayern passerà ancora il turno».