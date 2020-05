Klopp: «Anche senza tifosi il calcio è un gioco meraviglioso»

Klopp, l’allenatore del Liverpool ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la ripresa di ieri del calcio tedesco

Il calcio senza tifosi è di certo tutt’altro spettacolo. Dopo due mesi di stop però tornare a vedere il calcio giocato è sicuramente un’emozione. Così la pensa il tecnico del Liverpool Klopp che rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della BBC.

«Tutti abbiamo cominciato a giocare senza tifosi attorno e amiamo il calcio non per l’atmosfera che c’è nello stadio. Dovremo giocare a porte chiuse per qualche mese, si spera, ma questo non significa che il calcio non sia più quel meraviglioso gioco che è».