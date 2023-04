Kiyine, parla il padre: «Non capiamo cosa sia accaduto, mio figlio...»

Kiyine, ai microfoni di La Derniere Heure è intervenuto il padre del giovane biancoceleste parlando del incidente che lo ha coinvolto

Ai microfoni di La Derniere Heure ha parlato il papà di Kiyine, il quale nei giorni scorsi è stato coinvolto in un brutto incidente stradale. Il genitore del ragazzo sulla questione rilascia queste dichiarazioni

PAROLE – Non capiamo davvero cosa sia successo. È incomprensibile. Sofian è un ragazzo simpatico e tranquillo, non si droga e non beve quasi mai alcol. Mio figlio è molto colpito psicologicamente. Si rende conto che è avvenuto un miracolo. Per lui, ma soprattutto per le persone presenti in palestra. Piange al pensiero che avrebbe potuto ferire o uccidere dei bambini. È molto difficile per lui