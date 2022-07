Kiyine: «Se il mister ha bisogno io ci sono. Sui nuovi arrivati...»

Sofian Kiyine ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio dopo l’amichevole odierna contro il Dekani. Le sue dichiarazioni

AMICHEVOLE – «Ci dobbiamo preparare per la stagione, siamo tanti nuovi e dobbiamo trovare gli automatismi per essere pronti per l’inizio del campionato».

FORMA FISICA –«Sto dando il massimo, se il mister ha bisogno io ci sono».

VENEZIA – «Ho preso maturità e crescita, ho tanti margini di crescita. Esperienza positiva».

GRUPPO –«Sono stato accolto alla grande, gruppo fantastico dove ci sono tutti che portano rispetto anche ai giovani. Nuovi arrivati? Quando si capisce il calcio è più facile trovare soluzioni».