Kings League Italia: ecco quando ci sarà il sorteggio del Draft delle squadre

Kings League Italia: ecco quando ci sarà il sorteggio del Draft Pick Order delle squadre che prenderanno parte alla lega italiana

La Kings League è sbarcata in Italia! Tantissime novità a partire dalle regole per passare dai partecipanti e alle squadra: non mancano anche tanti ex calciatori. Ecco le ultime novità sulla nuovissima competizione sulla pagina social della Kings League:

L’ANNUNCIO – Sei pronto a scoprire chi avrà la prima scelta nel draft dei giocatori per il primo torneo di Kings League Italia? Non perderti il sorteggio del Draft Pick Order, sabato 23 novembre alle 15:00 al Padiglione 13, presso lo stand di aNc Media. Visita subito kingsleague.pro/it/italia per conoscere tutti i presidenti e le squadre in gioco, e non dimenticarti che a gennaio si terrà la Kings World Cup Nations! Assicurati un posto nella storia della Kings League. Vai sul sito e acquista i biglietti per la spettacolare finale all’Allianz Stadium il 12 gennaio 2025.