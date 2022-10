Kezman: «Milinkovic e la Lazio al top, ora serve pace. Il futuro dopo il Mondiale»

Mateja Kezman, agente di Milinkovic-Savic è tornato a parlare del futuro del suo assistito: novità solo dopo il Mondiale in Qatar

Intervistato dal Corriere dello Sport, Mateja Kezman, agente di Milinkovic, ha parlato in questi termini del futuro del centrocampista serbo:

«Penso che non sia il momento di discutere del prezzo e del trasferimento di Sergej, la Lazio è al top, la squadra ha bisogno di pace. Sappiamo tutti che subito dopo la Coppa del Mondo alcune cose saranno più chiare e sarà il momento di parlare di tutto. Milinkovic ha solo 18 mesi di contratto e, come ho detto, dopo la Coppa del Mondo sarà il momento di discutere prima con il presidente e poi anche con tutti gli altri. In tutti questi anni io e Sergej abbiamo rispettato la Lazio e il presidente Lotito. Io devo pensare prima all’interesse del giocatore e poi anche all’interesse del club. Sono sicuro che manterremo la nostra relazione lavorativa come abbiamo fatto in tutti questi anni».

Lotito continua a valutare il ragazzo 120 milioni di euro, una cifra che potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio. Kezman infatti ha da tempo congelato l’ipotesi rinnovo e se la valutazione resterà tale il rischio di un addio a zero nel 2024 diventerebbe decisamente concreto.