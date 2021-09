Kessie, Pioli sorride. L’ivoriano torna in gruppo e punta la Lazio

Dopo Ibrahimovic, Stefano Pioli recupera anche Kessie. L’ivoriano si candida per una maglia da titolare contro la Lazio

Arrivano ottime notizie per Stefano Pioli in vista di Milan-Lazio. Dopo Zlatan Ibrahimovic, recupera anche Franck Kessie, che quindi si candida per una maglia da titolare contro i biancocelesti alla ripresa del campionato.

L’infortunio al flessore è superato, l’ivoriano oggi è tornato ad allenarsi in gruppo.