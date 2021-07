Kepa torna sull’episodio con Sarri: «Non lo rifarei se tornassi indietro»

Kepa è tornato sull’episodio del litigio con Sarri ai tempi del Chelsea: il portiere si è pentito di aver reagito in quel modo

Kepa Arrizabalaga, portiere del Chelsea, intervistato da The Players Tribune, è tornato sull’episodio del litigio con Sarri, spiegando:

«Era tutto un grande equivoco. Dopo aver fatto un salvataggio, ho sentito qualcosa nella gamba e ho chiesto assistenza medica per assicurarmi che non fosse nulla, ma soprattutto perché la squadra potesse prendere aria. Ma improvvisamente ho visto che Sarri aveva mandato Willy Caballero a scaldarsi. Ho cercato di dargli un segno che stavo bene, che riuscivo a continuare. Ma eravamo a Wembley di fronte a 80.000 persone, quindi logicamente non mi ha capito. Quando il quarto uomo ha alzato il cartello sarei dovuto uscire e mi pento di non averlo fatto. Fuori dal club, le cose sono sfuggite di mano. Quando ho guardato il mio cellulare nello spogliatoio dopo la finale, mi sono reso conto che ero diventato una notizia mondiale. È stato travolgente. E chiaramente, la maggior parte delle persone che hanno visto le immagini hanno pensato che avessi mancato di rispetto a Maurizio. Mi sono sentito incompreso».