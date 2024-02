Kent Lazio, spunta il retroscena sull’operazione di mercato, che avrebbe portato l’esterno nella Capitale

Vicinissimo a firmare con la Lazio nella scorsa sessione di calciomercato, Ryan Kent, centrocampista del Fenerbache, ha poi visto sfumare l’occasione di approdare nella Capitale.

Riguardo all’operazione, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha raccontato i retroscena ai microfoni del Messaggero:

«Kent saltato? Non conosco il motivo meno mi interessa. Perché, ripeto, era un’occasione a costo zero, un surplus, ma non avevamo bisogno di rinforzi perché crediamo nella forza di questo gruppo su cui abbiamo puntato e da cui ci aspettiamo ancora tanto. Nella famosa

Talent room, ci sono 8 postazioni con 8 persone diverse che lavorano con monitor giganti e scandagliano giocatori in tutto il mondo»

