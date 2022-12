Kely Nascimento: «Mio padre Pelè non è in pericolo di vita»

Kely Nascimento, la figlia dell’ex campione brasiliano aggiorna sulle condizioni di salute del padre ricoverato in ospedale

A tenere in apprensione il mondo del calcio in queste ultime ore, sono state le condizioni di salute di Pelè ricoverato d’urgenza in ospedale. A far chiarezza è la figlia Kely, la quale tranquillizza i fan dell’ex campione brasiliano.

CONDIZIONI – «É malato, è anziano, ma al momento è ricoverato in ospedale per un’infezione polmonare. E quando starà meglio, tornerà a casa. Non sta dicendo addio in ospedale»