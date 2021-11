Intervento Keita, il messaggio: «Non è stato facile, il peggio è passato»

Keita Balde sottoposto ad intervento: ancora ricoverato in attesa dell’ok. Il messaggio dell’attaccante del Cagliari

Il Cagliari ha fornito un bollettino sulle condizioni di Keita Balde per fare il punto sulle condizioni di salute, dopo l’operazione: «Nella giornata odierna Keita Baldé è stato sottoposto ad un intervento di drenaggio di ascesso retro tonsillare eseguito presso la Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria del Santissima Trinità di Cagliari, dove si trova tuttora ricoverato. Per il calciatore riposo e terapie specifiche, in attesa di poter riprendere prossimamente l’attività agonistica».

Il giocatore ha poi rassicurato tutti: «La salute è la cosa più preziosa che abbiamo insieme alla famiglia. Non è stata una settimana facile, ma sono felice di poter condividere con voi un sorriso per confermarvi che il peggio è passato e ora sto meglio…Grazie di cuore a tutti, ci vediamo presto»