Keita Baldè, attaccante del Cagliari ed ex Lazio, è reduce dalla vittoria della Coppa d’Africa con il Senegal: ecco le sue parole

Keita Baldè è reduce dalla vittoria della Coppa D’Africa con il suo Senegal, ma adesso che la competizione si è conclusa le enrgie tornano tutte sul Cagliari. Ecco le parole dell’attaccante ai microfoni della società:

VINCERE LA COPPA D’AFRICA – «È un’emozione unica, che non ho mai vissuto al giorno d’oggi, è una cosa enorme non è soltanto il vincere è il mese quasi un mese e mezzo che siamo stati assieme, giorno per giorno, un viaggio veramente unico».

SGUARDO AL CAGLIARI – «Ho sempre avuto un occhio al mio Cagliari, la mia squadra, a cui tengo tantissimo, e sono venuto carichissimo. Sono pieno di energie rinnovate grazie anche a questo titolo. Adesso bisogna lavorare duro qua a Cagliari e dare tutto qui fino a fine stagione».