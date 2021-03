«Keep racism out»: lo spot della Serie A contro il razzismo VIDEO

Al via le attività di Keep Racism Out, la campagna anti razzismo promossa dalla Lega Serie A in collaborazione con UNAR: lo spot video

Una settimana di iniziative per «Keep Racism Out», la «campagna antidiscriminazioni promossa da Lega Serie A, in collaborazione con UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri), per garantire la parità di trattamento, la tutela dei diritti umani nel calcio e per tenere il razzismo lontano dai nostri stadi».

Dal 15 marzo il progetto prevede una serie di iniziative, tra cui: presentazione dei kit ufficiali (15/03), Spot video (17/03), giornata di campionato dedicata alla campagna (19,20,21 marzo).

Nello spot è Sergej Milinković Savic a rappresentare la Lazio. Eccolo: