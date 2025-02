Kean, l’attaccante della Fiorentina in ospedale per accertamenti: il comunicato del club

Kean, l’attaccante viola è finito in ospedale dopo il duro colpo subito nello scontro aereo con Dawidowicz

Moise Kean è uscito in barella nel corso del secondo tempo di Verona-Fiorentina per un colpo alla testa ricevuto in seguito ad uno scontro aereo con Dawidowicz. L’attaccante viola è stato trasportato in ospedale e la società ha rilasciato un comunicato sulle sue condizioni:

COMUNICATO – ACF Fiorentina comunica che il calciatore Moise Kean, nel corso della partita contro il Verona, ha riportato un trauma cranico. Il calciatore è in ospedale per accertamenti.