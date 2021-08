Katia Serra: «La Lazio è la squadra che mi convince meno»

L’ex calciatrice Katia Serra ha commentato il ritorno in panchina di grandi allenatori, soffermandosi anche sulla Lazio

Sarà una Serie A sicuramente interessante questa che sta per cominciare, ad interessare è soprattutto il ritorno in panchina di tecnici esperti come Sarri ed Allegri. Per La Nazione, l’ex calciatrice Katia Serra ha analizzato la griglia di partenza:

«Quest’ anno ci sono molti allenatori top, ma con squadre ancora con troppi punti interrogativi. A mercato aperto, la Lazio è quella che mi convince meno».