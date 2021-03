Katerina Fonseca: «Dopo il Derby Paulo era deluso e arrabbiato»

La moglie dell’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato della reazione del marito dopo la sconfitta nel Derby con la Lazio

Un risultato che ancora brucia per i tifosi della Roma, quello rimediato nell’ultimo Derby. In quell’occasione, una Lazio straripante sconfisse i cugini per 3-0. La moglie dell’allenatore giallorosso Paulo Fonseca, ha parlato della reazione del marito dopo l’ultima stracittadina.

Ecco, dunque, le parole di Katerina Fonseca al portale ucraino Segodnya riportate dal Corriere dello Sport. «Non ricordo Paulo particolarmente felice dopo una partita. Ma sconvolto e amareggiato sì, dopo la sconfitta nel derby. Le partite con la Lazio sono sempre fondamentali, c’è una rivalità di folle intensità e c’è tanta voglia di vincere da entrambe le parti. Paulo è rimasto molto deluso e arrabbiato a causa del risultato».