Espulso contro il Napoli, Kastanos salta la Lazio. Il centrocampista sarà squalificato e non sarà disponibile per il match di domenica prossima

Grigoris Kastanos salta la Lazio. Il centrocampista della Salernitana è stato espulso nel corso del derby contro il Napoli, in seguito ad un’entrataccia su Anguissa.

Scatta così la squalifica per il cipriota, che non sarà disponibile per la sfida dell’Olimpico contro i biancocelesti. Una piccola tegola per il tecnico dei campani, Stefano Colantuono, che dovrà fare a meno di uno dei suoi titolari.