Karlsson carica il Bologna in vista della Lazio: «Possiamo tornare in Europa»

Le parole di Jesper Karlsson, attaccante del Bologna, in vista della prossima sfida dopo la sosta nazionali contro la Lazio

Jesper Karlsson ha parlato al Corriere di Bologna della sua crescita al Bologna in vista del prossimo impegno con la Lazio.

OBIETTIVO EUROPA – «Bologna è da Europa? Possiamo arrivarci, sì. Dopo un avvio difficile, ora ci siamo, come squadra intendo: siamo più consapevoli. Migliorare la fase difensiva? Non credo che la mia fase difensiva sia poi così male, però forse voi che mi vedete da fuori pensate che faccia schifo. Ok, non è la mia specialità e posso migliorarla».

CRESCITA – «Se avessi avuto il dubbio di non essere abbastanza forte per giocare in questo club o in Serie A avrei preso un’altra strada. Ma ho sempre creduto che il momento buono sarebbe arrivato. Ho fatto esperienza pure stando fuori: ho imparato a conoscere il campionato, ho capito l’importanza della componente fisica e della fase difensiva. Non bastano le capacità tecniche, si dovermi completare».