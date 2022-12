Kamenovic si presenta: «Sono un leader per la difesa e voglio giocare»

Kamenovic è pronto ad iniziare la sua avventura allo Sparta Praga e si è presentato così a club e tifosi: le parole

Kamenovic è pronto a mettersi a disposizione dello Sparta Praga. Dopo la parentesi alla Lazio, durante la quale non è riuscito a imporsi e mettersi in mostra, è pronto per rilanciarsi con una nuova avventura. Ecco le sue prime parole, riportate da iROZHLAS:

«Sono venuto allo Sparta con l’obiettivo di giocare più partite possibili. Sono un difensore che è un leader in campo e controlla l’intera difesa. Voglio soprattutto giocare, dare il meglio di me e mostrare la mia forza».