Lazio, da risolvere c’è anche il rebus Kamenovic: la situazione

Kamenovic non ha trovato spazio nella Lazio e difficilmente rientrerà nei piani di Sarri: la situazione

Pochi (pochissimi) minuti nella gambe e quasi nessuna prospettiva futura. Il futuro di Kamenovic alla Lazio è ancora tutto da decidere: nella passata stagione, Sarri non gli ha concesso molto spazio e contro il Torino non lo ha inserito tra i convocati.

Come ricorda il Corriere dello Sport, il mister non ci ha mai puntato, ma è stato trattenuto a Formello forse per non guastare i rapporti con Kezman (agente del ragazzo, ma anche di Milinkovic). Kamenovic, vista la situazione, avrebbe pensato anche alla cessione: un pensiero ben presto sostituito dalla volontà di rimanere e lottare per un posto nelle gerarchie di Sarri.