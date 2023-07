Kamenovic-Lazio, il serbo vicino all’addio? La società punta a risolvere presto la situazione. Per il giocatore non sembra esserci futuro nel club

Come riporta il Corriere della Sera edizione romana, per Kamenovic non sembra esserci futuro alla Lazio.

Nonostante il giocatore abbia voglia di restare e strappare una conferma, la società è di altre idee e spinge per trovargli una collocazione. Con uno stipendio di 300mila euro netti e una lunga scadenza, fissata nel 2026, l’entourage del giocatore non sembra avere fretta, ma la società capitolina vorrebbe risolvere al più presto la situazione.