Kamenovic Lazio, il giallo continua: Tare pronto a tesserarlo ma Sarri...

La Lazio, anche in virtù di una promessa fatta all’agente Kezman, si appresta a tesserare Kamenovic: Sarri contrariato

La Lazio deve ancora risolvere la questione legata al futuro di Kamenovic. Come ricorda il Corriere dello Sport, il contratto del terzino, acquistato esattamente un anno fa dal Čukarički, club nel quale era rimasto in prestito per i successivi sei mesi, non è stato ancora depositato.

Sarri, pur apprezzando l’impegno del ragazzo in allenamento, non lo vede e preferirebbe avere un calciatore più pronto e soprattutto più duttile. Tuttavia i buoni rapporti tra Lotito, Tare e l’agente Kezman, procuratore anche di Milinkovic e Marusic, impongono di arrivare all’ufficialità nelle prossime ore per poi valutare un eventuale prestito sul gong del mercato. Lavori in corso: Kamenovic rischia di rimanere un giallo irrisolto.