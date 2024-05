Sarri: «Kamada? In allenamento si vedeva il suo livello. Vi svelo perché con me ha fatto fatica». Le parole dell’allenatore ex Lazio

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Maurizio Sarri ha parlato di Kamada e delle sue difficoltà nei primi mesi alla Lazio. Queste le sue parole:

PAROLE – «Kamada? Sai, ha fatto fatica cinque mesi Platini quando è arrivato in Italia. Ci sta che un ragazzo giapponese faccia fatica all’inizio, nonostante fosse già in Europa. Kamada in allenamento si vedeva che era un giocatore di buon livello, non avevo dubbi sulla sua qualità tecnica di buon livello, nei mesi in cui c’ero io ha fatto fatica».