Kamada in panchina anche in Lazio Fiorentina? Spunta un retroscena sulle sue esclusioni… È tutta una questione di equilibri

Come informa il Corriere dello Sport Guendouzi è in vantaggio sua su Vecino sia su Kamada per un ruolo da titolare come mezzala di destra in Lazio-Fiorentina.

Al giapponese, prima o poi, Sarri farà una nuova chance, ma è complicato immaginare Luis Alberto fuori dal blocco dei titolari e l’esigenza di non sbilanciare il centrocampo spesso spinge l’ex Eintracht a stare fuori.