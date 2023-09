Kamada: «Milinkovic? Io e lui siamo due giocatori diversi, il serbo fisicamente è più forte»

Kamada, l’ex Eintracht ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando di Milinkovic rispondendo riguardo al paragone con il serbo

PAROLE – Era anche un giocatore famoso in Serie A, quindi ovviamente lo sapevo. Ma quando ho guardato la partita della Lazio consapevolmente, mi sono reso conto di quanto fosse speciale e grande nella Lazio. Ero particolarmente consapevole di come si stava muovendo sotto la guida di Sarri in quella posizione. Naturalmente, io e lui abbiamo stili di gioco diversi, e penso che fisicamente sia più forte. Ecco perché sento di dover fare la parte tattica che è richiesta alla squadra, in più devo mostrare le mia capacità