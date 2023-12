Kamada-Lazio: il pensiero di Sarri sulla sua convocazione in Coppa d’Asia

La Lazio di Sarri attende di sapere l’esito della possibile convocazione di Daichi Kamada per la Coppa d’Asia, ecco il pensiero del tecnico

Salvo clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, questa sera sarà ancora Daichi Kamada a scendere in campo per il centrocampo della Lazio contro il Frosinone. Il giapponese è infatti alla ricerca di maggiore continuità, con lo spettro di una convocazione con la Nazionale nipponica a gennaio per la Coppa d’Asia.

Naturalmente, un eventuale chiamata del giocatore andrebbe a modificare i piani del tecnico Sarri. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport la sua partenza andrebbe a levare una pedina importante in quella zona del campo (già in difficoltà causa l’infortunio di Luis Alberto). Il rischio sarebbe dunque di ri-averlo solo a febbraio, e chissà in quali condizioni di forma.