Kamada lascia la Lazio a gennaio? Con la Coppa d’Asia… Ultimissime

Si accende il calciomercato della Lazio in uscita, il rinnovo di Daichi Kamada e con la Coppa d’Asia tutto può cambiare nei prossimi mesi

Il calciomercato della Lazio passa anche dalle trattative in uscita e a tal proposito molto, per non dire tutto, potrebbe dipendere dal futuro del giapponese Daichi Kamada. Attualmente il centrocampista biancoceleste gode di un solo anno di contratto e ad ora tutti gli scenari sarebbero per lui aperti.

Come riportato dal Messaggero infatti, la Coppa d’Asia (andrà in scena a gennaio 2024) e i prossimi mesi, molto dovrebbero dirci circa la situazione del nipponico. Proprio per questo il club capitolino, si legge, avrebbe iniziato a guardarsi attorno in caso di una separazione a giugno (o addirittura anticipata).