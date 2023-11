Kamada, l’agente rivela: «La Lazio? Daichi aveva anche altre offerte tra cui un club italiano»

Kamada, il manager dell’ex Eintracht rilascia alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia riguardo il suo assistito

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, il manager di Kamada ovvero Di Carlo rilascia alcune dichiarazioni riguardo il suo assistito rivelando che non c’era solo la Lazio su di lui

PAROLE – ll giocatore era a parametro zero e tante società erano andate su di lui: Milan, Liverpool, Benfica, Real Sociedad. I rossoneri cambiarono il management e mi risulta che non ci fossero più i riferimenti per gli accordi che erano stati presi. In tutto questo la Lazio ha fiutato l’affare e all’entourage è piaciuta subito l’ipotesi. Non senza le ingerenze di tanti club. D’altronde parliamo di un giocatore che normalmente sarebbe valso 27-28 milioni di euro

La bravura nell’aspettarlo. Mentre tutti facevano pressione, è stata brava la Lazio ad attenderlo. Bisogna anche conoscere la mentalità differente delle varie persone, di varie nazionalità: un italiano è diverso da un brasiliano o un giapponese. Quando è tornato dal Giappone ha deciso per i biancocelesti