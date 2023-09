Kamada: «Ho passato momenti difficili, ma ho scelto la Lazio per Sarri» Le parole del giapponese

Daichi Kamada, nel corso di un’intervista concessa nelle ultime settimane a NumberWeb, ha raccontato delle settimane prima al suo approdo alla Lazio.

ESTATE- È stata dura. Ho avuto un brutto presentimento. Tuttavia, non ho perso la testa. Perché c’erano altre carte da giocare. Ho vissuto momenti difficili, ma sono tornato a Francoforte per allenarmi. D’altra parte, non potevo essere pigro ogni giorno come uno studente in vacanza durante l’estate. Non avevo un posto dove allenarmi, quindi non avevo altra scelta che continuare a correre per le strade di Francoforte e mantenermi in forma

SCEGLIERE LA LAZIO- Avevo avvisato la mia famiglia che avrei trascorso il mio compleanno a casa. Quando ho ascoltato la storia, ho sentito che mi volevano veramente e, soprattutto, il fatto che al comando c’era Maurizio Sarri, un tattico raro, non ho avuto dubbi. Tra le diverse squadre che mi hanno fatto offerte diverse dopo l’addio all’Eintracht, la presenza del manager biancoceleste è stata la più grande e importante. Perché ho pensato: “Voglio farlo con questo mister” e “Perché gioca un calcio aggressivo e preciso, sarà un vantaggio per me e posso crescere come giocatore”. Dopo mi sono sentito come se fossi il giocatore perfetto per la Lazio e questo comprende varie cose, tra cui anche i termini e le condizioni del contratto e cose del genere