Kamada, l’ex Lazio vittima di razzismo in Premier? Le ultime

Kamada, momento difficile per l’ex Lazio: nell’ultima partita contro il Fulham è stato vittima di insulti razzisti? Le ultime

Momento negativo per Daichi Kamada: l’ex Lazio non è ancora riuscito a lasciare il suo segno al Crystal Palace: zero gol, zero assist e ha perso il posto da titolare. Nella sua ultima uscita contro il Fulham ha rimediato anche un rosso, con forse anche degli insulti razzisti a condire il tutto.

All’uscita dal campo, come riportato dal Daily Standard, un tifoso del Palace lo avrebbe insultato con parole razziste. Il fatto è stato segnalato alla sicurezza da un altro tifoso e questo ha fatto in modo che sia il club che la polizia metropolitana di Londra aprissero un’indagine, che però si è conclusa senza trovare il sospetto.