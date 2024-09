Kamada, avvio di stagione TERRIBILE: l’ex Lazio NON convince il Crystal Palace. Il centrocampista giapponese non ha mai inciso fino ad ora

«I migliori affari sono quelli che non si fanno»: in questo caso ha avuto ragione il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani, il quale ha preferito non rinnovare il contratto di Daichi Kamada alle condizioni dell’entourage del giapponese.

Il centrocampista si è così trasferito al Crystal Palace, ma il suo rendimento fino a questo momento è stato tutt’altro che brillante. Infatti, il club inglese è terzultimo in Premier League e le prestazioni di Kamada non stanno rispecchiando le aspettative dei tifosi. Dunque, la Lazio non ha rimpianti e si gode il momento di forma sotto la guida di mister Baroni.