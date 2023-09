Kamada a LSC: «Vittoria per me speciale, vorrei dire una cosa su Milinkovic». Le dichiarazioni del giapponese della Lazio

Daichi Kamada, centrocampista della Lazio, ha parlato a LSC dopo la vittoria maturata contro il Napoli anche grazie a un suo gol.

Le dichiarazioni: «Questa vittoria è speciale per me e i miei compagni. Molto contento per il primo gol con questa maglia e per aver aiutato i compagni. Ho bisogno di trovare gol o assist, sento la pressione di rimpiazzare la posizione di Milinkovic e lui era davvero forte. Per questo ho un po’ di pressione, sono riuscito a trovare il gol ed è speciale per me».