Kamada a LSC: «Oggi dobbiamo essere perfetti». Poi esalta Tudor

Daichi Kamada, centrocampista della Lazio, ha commentato il derby contro la Roma nell’immediato pre-partita

Intervenuto a Lazio Style Channel, Daichi Kamada ha parlato così prima di Roma-Lazio:

PAROLE – «Dobbiamo essere perfetti, dare tutto e sbagliare pochissimo durante i novanta minuti. Tudor è un grande allenatore, ha delle idee tattiche molto simili alla mia esperienza all’Eintracht Francoforte. Questa è una gara importante per tutti: per noi e per i tifosi. Ci sono tre punti in palio molto pesanti per l’Europa. L’abbiamo preparata come una partita normale, ma sappiamo che è una gara diversa, difficile e importantissima».