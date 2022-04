Juventus Women, Montemurro: «Vittoria importante, la Lazio era in crescita»

L’allenatore della Juventus Women Montemurro ha parlato dopo la vittoria contro la Lazio Women

Intervenuto ai canali ufficiali bianconeri, Joe Montemurro ha parlato dopo Lazio Juventus Women. Le sue parole.

PAROLE – «La vittoria di oggi è importante per ottenere i nostri obiettivi; la Lazio è molto cresciuta in questa seconda fase del campionato, quindi siamo contenti, soprattutto per esserci ancora avvicinati al traguardo finale. Non abbiamo mollato anche dopo il vantaggio, è il nostro gioco, la nostra mentalità; abbiamo creato una base e una piattaforma di gioco importanti, oggi abbiamo interpretato tutto con la giusta freschezza mentale».