Gli ex centrocampisti di Juve e Lazio, Pirlo e Baronio, siederanno sulla panchina della seconda squadra dei bianconeri

Dopo la vittoria della Coppa Italia della Serie C, la Juventus U23 ha scelto il nuovo allenatore per la prossima stagione: Andrea Pirlo, pronto per la prima esperienza da tecnico. Il suo vice, salvo sorprese, sarà Roberto Baronio, suo compagno di squadra ai tempi del Brescia.