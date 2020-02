Juventus, tegola per Sarri: stop di 20 giorni per Douglas Costa

Juventus, il mister bianconero dovrà fare a meno del suo brasiliano per almeno venti giorni. Salterà Serie A, Coppa Italia e Champions

Guai in casa Juventus perché Douglas Costa rimarrà fuori per venti giorni: il brasiliano era già uscito prima nel match contro il Verona. Il responso delle verifiche strumentali hanno rilevato una lesione leggera del bicipite femorale della coscia sinistra. Il responso è uno stop di circa due settimane. Tegola per Maurizio Sarri che dovrà privarsi del numero 11 bianconero per i prossimi cinque impegni: tre partite della Serie A, l’andata della semifinale di Coppa Italia contro il Milan e l’andata degli ottavi di Champions. Il bianconero potrebbe rimanere fuori anche per il big match di campionato contro l’Inter del prossimo 1 marzo.