Wojciech Szczęsny ha parlato del campionato in corso

Wojciech Szczesny, numero 1 della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro il Milan, vinta dai bianconeri. Ecco le parole del portiere polacco.

PARLA SZCZESNY – «Duello Juve-Inter per lo scudetto? Non lo so. Credo che ci siano tante squadre molto forti come l’Atalanta, la Lazio, la Roma. Dobbiamo essere pronti a portare a casa i tre punti in ogni partita perché il campionato sarà lungo ed equilibrato».